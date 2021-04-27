Дива не сталося — рятувальники знайшли тіло киянина, який зник 13 лютого у Карпатах

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Тіло туриста з Києва, котрий зник під час катання на лижах в районі гори Гемба на Закарпатті 13 лютого, через два з половиною місяці виявили рятувальники. 27 квітня приблизно о 16.00 в рамках гірських пошуково-рятувальних робіт працівники головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій знайшли тіло заблукалого киянина.

На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося… Загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжі гори Жид-Магура. Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано до села Березники, — інформує прес-служба ДСНС Закарпаття.

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє мешканців столиці. Через погану видимість вони втратили один одного з поля зору. Пошукова бригада знайшла першого туриста об 11.30 14 лютого. Пошуки другого чоловіка тривали 21 день — до 5 березня. Згодом, коли зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки.