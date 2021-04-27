ЦВК зареєструвала нардепом організатора «псевдореферендуму ДНР» Аксьонова / Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n153891-cvk-zareiestruvala-nardepom-organizatora-psevdoreferendumu-dnr-aksonova.html

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Андрія Аксьонова зареєстрували депутатом Верховної Ради — таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія під час засідання 27 квітня. Раніше проросійський політик представляв на Донеччині Партію регіонів, а у травні 2014 року підтримав проведення псевдореферендуму про відокремлення від України.

Навесні представник партії «Порядок» Аксьонов переміг на довиборах до парламенту в окрузі № 50 на Донеччині. За даними ЗМІ, Служба безпеки України за 10 днів до виборів повідомила ЦВК про наявність у Аксьонова російського паспорта і просила вжити заходів. У ЦВК у відповідь заявили, що не мали підстав реагувати на інформацію СБУ.

На виборах за Аксьонова проголосували 65,46% виборців. Друге місце посів кандидат від «Партії Шарія», а третє — підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета, представниця «Європейської солідарності» Юлія Кузьменко (6,69%).

Нагадаємо, Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецька біля Добропілля у Донецькій області. У травні 2014 року його звинувачували у підтримці проведення псевдореферендуму про відокремлення частини Донбасу від України. ЗМІ повідомляли, що Аксьонов ще в 2014 році отримав російський паспорт в анексованому Криму. Згодом проти нього порушили кримінальну справу і він виїхав з України та був оголошений у розшук. Проте у 2019 році повернувся до України, а восени 2020 року на місцевих виборах переобрався на посаду мера Добропілля.