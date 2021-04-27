ЦИК зарегистрировал нардепом организатора «псевдореферендума ДНР» Аксенова

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Андрея Аксенова зарегистрировали депутатом Верховной Рады — такое решение приняла Центральная избирательная комиссия на заседании 27 апреля. Ранее пророссийский политик представлял в Донецкой области Партию регионов, а в мае 2014 года поддержал проведение псевдореферендума об отделении от Украины.

Этой весной представитель партии «Порядок» Аксенов победил на довыборах в парламент в округе № 50 в Донецкой области. По данным СМИ, Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов сообщила ЦИК о наличии у Аксенова российского паспорта и просила принять меры. В ЦИК в ответ заявили, что не имели оснований реагировать на информацию СБУ.

На выборах за Аксенова проголосовали 65,46% избирателей. Второе место занял кандидат от «Партии Шария», а третье — подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета, представительница «Европейской солидарности» Юлия Кузьменко (6,69%).

Напомним, Аксенов в 2010 году стал председателем поселкового совета Новодонецка в Доброполье. В мае 2014 года его обвиняли в поддержке проведения псевдореферендума об отделении части Донбасса от Украины. СМИ тогда сообщали, что Аксенов еще в 2014 году получил российский паспорт в аннексированном Крыму. Впоследствии против него возбудили уголовное дело и он покинул Украину, был объявлен в розыск. Однако в 2019 году вернулся, а осенью 2020 года на местных выборах переизбрался мэром Доброполья.