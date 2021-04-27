Зеленський скликає РНБО після відвідин адмінмежі з Кримом

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Володимир Зеленський 27 квітня відвідав позиції Збройних сил України поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Згодом на Херсонщині відбулася нарада з військовими, місцевою владою й представниками Ради нацбезпеки та оборони щодо безпекової ситуації в районі кримського півострова та готовності армії оперативно відреагувати на можливе загострення ситуації.

За результатами цієї наради президент доручив підготувати найближчим часом засідання РНБО, — повідомляє прес-служба Офісу президента.

На Банковій додали, що Зеленський у вівторок поспілкувався з представниками Херсонської, Запорізької, Одеської, Миколаївської та Донецької областей.

Окрім Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данілова, у нараді брали участь очільник ОПУ Андрій Єрмак, його заступники, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, глава Міноборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак та інші високопосадовці й представники силових відомств.