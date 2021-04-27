Кінець епохи бідності — Байден значно підняв мінімальну зарплату у США

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Джо Байден, президент США, ініціював підвищення мінімальної зарплатні по всій країні до 15 дол. за год. Для цього американський лідер підписав указ щодо підвищення заробітної плати для сотень тисяч федеральних контракторів.

Про це 27 квітня повідомляє прес-служба Білого дому.

Указ Байдена передбачає підвищення зарплати майже на 37% до березня 2022 року. Поточний розмір «мінімалки» становить 10,95 дол. за год. Також у Вашингтоні обіцяють й надалі підвищувати оплату праці відповідно до інфляції.

Рішення Байдена поширюється на різні категорії федеральних службовців — від прибиральників, обслуговуючого персоналу до підрядників і робітників в сфері громадського харчування.

Указ гарантує, що сотням тисяч працівників більше не доведеться працювати повний робочий день і все одно жити у бідності. Він покращить економічну безпеку родин на шляху до подолання десятиріч нерівності прибутків, — йдеться у заяві Білого дому.

Нагадаємо, раніше у Сенаті США, де більшість мали республіканці, а зараз — з врахуванням голосу віце-президента США — демократи, заявляли, що власників малих бізнесів США виступають проти підвищення мінімальної зарплати до 15 дол./ год, оскільки це може спровокувати хвилю скорочень.