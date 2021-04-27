Конец эпохи бедности — Байден поднял минимальную зарплату в США

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Ракурс

Джо Байден, президент США, инициировал повышение минимальной зарплаты по всей стране до 15 долл. за час. Американский лидер подписал указ о повышении заработной платы для сотен тысяч федеральных подрядчиков.

Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Указ Байдена предусматривает повышение зарплаты почти на 37% до марту 2022 года. Текущий размер «минималки» составляет 10,95 долл. за час. Также в Вашингтоне обещают и дальше повышать оплату труда в соответствии с инфляцией.

Решение Байдена распространяется на различные категории федеральных служащих — от уборщиков, обслуживающего персонала до подрядчиков и рабочих в сфере общественного питания.

Указ гарантирует, что сотням тысяч работников больше не придется работать полный рабочий день и все равно жить в бедности. Он улучшит экономическую безопасность семей на пути к преодолению десятилетий неравенства в доходах, — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, ранее в Сенате США, где большинство было за республиканцами, а сейчас — с учетом голоса вице-президента США — за демократами, заявляли, что владельцы малого бизнеса выступают против повышения минимальной зарплаты до 15 долл. /час, поскольку это может повлечь волну сокращений.