Борьбу с Коломойским и олигархами Кулеба сравнил с атомной бомбой

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Ракурс

Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел Украины, в эфире британской программы BBC HARDtalk был вынужден ответить на ряд неудобных вопросов ведущего Стивена Сакура, большинство из которых касались влияния олигарха Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского.

В частности, журналист напомнил о поддержке, которую Коломойский оказывал действующему президенту Украины во время избирательной кампании 2019 года, а также о том, что экс-адвокат олигарха Андрей Богдан возглавлял Офис президента.

Зеленский беспокоится о стране. Он абсолютно убежден, что прошлое не имеет значения, когда речь идет о реформировании страны и введении честных правил… Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского, — заверил министр иностранных дел.

Журналист спросил у главного дипломата Украины, находится ли лично Коломойский под прицелом украинских правоохранителей. В ответ Кулеба отметил, что такой вопрос лучше задать правоохранительным органам.

Борьба с олигархами — это как обезвреживание атомной бомбы. Перережешь не тот провод, и все взорвется. Но ты должен это сделать и найти системное решение проблемы, — отметил глава МИД.

Кроме этого, чиновник напомнил об анонсированном Зеленским законопроект о статусе олигарха, который будет основываться на подходах американского антитрастового закона. Таким образом власть пытается «превратить олигархов в бизнесменов».

Источник: BBC