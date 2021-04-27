Единую судебную информсистему будут внедрять поэтапно - Рада дала добро

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Единая судебная информсистема будет поэтапно внедряться в Украине — Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании 27 апреля поддержала законопроект № 3985 авторства нардепов из «Слуги народа» об обеспечении поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).

Проект закона предусматривает поэтапное внедрение функционирования ЕСИТС в связи с принятием решения об отсрочке начала функционирования всей системы. Подсистемы (модули) ЕСИТС начнут функционировать спустя 30 дней после публикации объявления Высшим советом правосудия о создании и обеспечении ее функционирования.

Положение о ЕСИТС будет разрабатывать Государственная судебная администрация Украины совместно с Высшим советом правосудия, а утверждать его — ВСП после консультаций с Советом судей Украины.

Этот законопроект предусматривает внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Напомним, организационно-техническая система ЕСИТС обеспечивает функционирование электронного судопроизводства в Украине после принятия новых процессуальных кодексов 2017 года.