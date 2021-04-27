Что будет с диссертацией Кивы, рассказали в МОН - новости образования

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О диссертации нардепа Ильи Кивы, который может получить научную степень кандидата наук по государственному управлению, Министерство образования и науки Украины узнало со СМИ и сайта вуза, где состоялась защита. Сейчас ведомство ожидает саму диссертацию и планирует провести ее экспертизу.

Специализированный ученый совет в течение месяца после защиты диссертации Кивы должен направить в МОН аттестационное дело соискателя ученой степени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на разъяснения профильного ведомства.

В МОН рассматриваются документы аттестационных дел соискателей ученых степеней и проводится экспертиза диссертаций с целью осуществления контроля за соблюдением специализированными учеными советами требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров, — пояснили в МОН.

Сначала специалисты министерства планируют проверить диссертацию на соответствие требованиям нормативно-правовых актов, также работу Кивы оценит экспертный совет МОН государственного управления, который и должен принять окончательное решение, в частности не исключается направление диссертации на дополнительное рассмотрение (коллективное рецензирование):

другим специализированным ученым советом в установленном МОН порядке;

заведением высшего образования или научной организации.

Если экспертиза выявит нарушения требований к написанию диссертации, МОН отменит решение совета о присуждении ученой степени и будет принимать меры.

Аттестационное дело Ильи Кивы в МОН не поступало, поэтому документально подтвержденного факта успешной защиты диссертации в специализированном ученом совете Института подготовки кадров госслужбы занятости в министерстве нет, — подытожили в МОН.



Напомним, что защита кандидатской диссертации Кивы обросла скандалами. Новоиспеченного кандидата наук по госуправлению обвинили в том, его диссертация содержит поддельные справки, ссылки на несуществующие научные статьи и выступления, а также вымышленные термины. Часть СМИ на защиту 26 апреля не пустили.

Источник: УНН