Що буде з дисертацією Киви, розповіло МОН

https://racurs.ua/ua/n153885-scho-bude-z-dysertaciieu-kyvy-rozpovilo-mon.html

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Про дисертацію нардепа Іллі Киви, котрий здобуває науковий ступінь кандидата наук з державного управління, Міністерство освіти та науки України дізналося зі ЗМІ та сайту вишу, де відбувся захист. Наразі відомство очікує на саму дисертацію та планує провести її експертизу.

Спеціалізована вчена рада впродовж місяця після захисту дисертації Киви повинна надіслати до МОН атестаційну справу здобувача наукового ступеня. Про це повідомляє УНН з посиланням на роз’яснення профільного відомства.

У МОН розглядаються документи атестаційних справ здобувачів наукових ступенів та проводиться експертиза дисертацій з метою здійснення контролю за дотриманням спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів, — пояснили у МОН.

Спочатку фахівці міністерства планують перевірити дисертацію на відповідність вимог нормативно-правових актів, також роботу Киви оцінить експертна рада МОН з державного управління, яка й повинна ухвалити остаточне рішення, зокрема не виключається направлення на додатковий розгляд (колективне рецензування):

іншою спеціалізованою вченою радою в установленому МОН порядку;

закладом вищої освіти або науковою установою.

Якщо експертиза виявить порушення вимог до написання дисертації, МОН скасовує рішення ради про присудження наукового ступеня та вживатиме заходів.

Атестаційна справа Іллі Киви до МОН не надходила, тому документально підтвердженого факту успішного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості у міністерстві немає, — підсумували у МОН.



Нагадаємо, що захист кандидатської дисертації Киви обріс скандалами. Новоспеченого кандидата наук із держу правління звинуватили в тому, його дисертація містить підроблені довідки, посилання на неіснуючі наукові статті та виступи, а також вигадані терміни. Частину ЗМІ на захист 26 квітня не пустили.

Джерело: УНН