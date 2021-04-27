Коробка. Фото: Наша Ніва

https://racurs.ua/ua/n153884-korobka-z-pid-televizora-nepravylnogo-koloru-obernulasya-zatrymannyam-dlya-cholovika-v-bilorusi.html

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В Білорусі режим Олександра Лукашенка продовжує масові затримання людей через участь у протестах.

Силовики затримали чоловіка, з вікна будинку якого виднілася картонна коробка з-під телевізора в кольорах забороненого національного прапора. Про це повідомляє «Наша Ніва».





Чоловіка заарештували в понеділок, 26 квітня. Правоохоронці пояснили, що причиною для затримання послугувала коробка від телевізора відомого виробника, виконана в червоно-білих відтінках.

У відділенні міліції на нього склали протокол. Згідно з протоколом, чоловік «в невстановлений час брав участь у пікетуванні, поклавши біло-червоно-біле паперове полотно на балконне скло». Своєї провини чоловік не визнає. Він заявляє, що коробка з-під телевізора залишилася у квартирі від минулих мешканців та не має жодного стосунку до протестних акцій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у слова опозиції про бажання провести нові президентські вибори після зміни влади в Білорусії. Також він назвав умови, за яких він готовий залишити свою посаду.

Джерело: Наша Ніва