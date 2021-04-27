Разумков погрожує нардепам-курцям оприлюдненням айкос-відео з Ради

https://racurs.ua/ua/n153883-razumkov-pogrojuie-nardepam-kurcyam-opryludnennyam-aykos-video-z-rady.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, під час позачергового пленарного засідання 27 квітня присоромив депутатів за неналежну поведінку у стінах парламенту. На початку засідання голова ВР звернувся до нардепів з проханням утриматися від використання IQOS («айкосів») для паління у сесійній залі.

Паралельно хотів би звернутися до депутатів на вимогу ваших колег. Звертаюся до усіх депутатів, а особливо до тих, хто використовує IQOS («айкос»), — в кулуарах Ради немає таблички IQOS-freе або IQOS-friendly (зона, де дозволено куріння «айкосу» — ред.). Будь ласка, щоб ми потім це відео не демонстрували журналістам як приклад порушення нардепами законів, — зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше у Раді перший віце-спікер Руслан Стефанчук закликав парламентарів використовувати IQOS («айкос») для куріння лише у відведених для цього місцях. Один із нардепів стверджував, що біля входу до сесійної зали Ради знепритомнів поліцейський через сморід від «айкосів». За його словами, депутати палять у кулуарах.