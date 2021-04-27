Разумков грозит нардепам-курильщикам публикацией «айкос»-видео из Рады

https://racurs.ua/n153883-razumkov-grozit-nardepam-kurilschikam-publikaciey-aykos-video-iz-rady.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, во время внеочередного пленарного заседания 27 апреля пристыдил депутатов за неподобающее поведение в стенах парламента. В начале заседания председатель ВР обратился к нардепам с просьбой воздержаться от использования IQOS («айкосов») для курения в сессионном зале.

Параллельно хотел бы обратиться к депутатам по требованию ваших коллег. Обращаюсь ко всем депутатам, особенно к тем, кто использует IQOS («айкос»), — в кулуарах Рады нет таблички IQOS-freе или IQOS-friendly (зона, где разрешено курение с помощью «айкоса» — ред.). Пожалуйста, чтобы мы потом это видео не демонстрировали журналистам, как пример нарушения нардепами законов, — отметил Разумков.

Напомним, ранее в Раде первый вице-спикер Руслан Стефанчук призвал парламентариев использовать IQOS («айкос») для курения только в отведенных для этого местах. Один из нардепов утверждал, что у входа в сессионный зал Рады потерял сознание полицейский из-за вони от «айкосов». По его словам, депутаты курят в кулуарах.