Коробка. Фото: Наша Нива

https://racurs.ua/n153884-korobka-iz-pod-televizora-nepravilnogo-cveta-obernulas-zaderjaniem-dlya-mujchiny-v-belarusi-foto.html

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В Беларуси режим Александра Лукашенко продолжает массовые задержания людей за участия в протестах.

Силовики задержали мужчину, из окна дома которого виднелась картонная коробка из-под телевизора в цветах запрещенного национального флага. Об этом сообщает «Наша Нива».



Мужчину арестовали в понедельник, 26 апреля. Правоохранители объяснили, что причиной для задержания послужила коробка от телевизора известного производителя, выполненная в красно-белых оттенках.

В отделении милиции на него составили протокол. Согласно протоколу, мужчина «в неустановленное время участвовал в пикетировании, положив бело-красно-белое бумажное полотно на балконное стекло». Своей вины мужчина не признает. Он заявляет, что коробка из-под телевизора осталась в квартире от прошлых жителей, и не имеет никакого отношения к протестным акциям.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не верит в слова оппозиции о желании провести новые президентские выборы после смены власти в Беларуси. Также он назвал условия, при которых он готов оставить свой пост.

Источник: Наша Нива