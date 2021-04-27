Єдина судова інформсистема інтегруватиметься поетапно — Рада дала добро

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Єдина судова інформсистема поетапно впроваджуватиметься в Україні — Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні 27 квітня підтримала законопроект № 3985 авторства нардепів зі «Слуги народу» щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС).

Проект закону передбачає поетапне впровадження функціонування ЄСІТС у зв’язку з прийняттям рішення про відтермінування початку функціонування всієї системи. Підсистеми (модулі) ЄСІТС почнуть функціонувати через 30 днів після публікації оголошення Вищою радою правосуддя про створення та забезпечення її функціонування.

Положення про ЄСІТС розроблятиме Державна судова адміністрація України спільно з Вищою радою правосуддя, а затверджуватиме їх ВРП після консультацій з Радою суддів України.

Цей законопроект передбачає внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України.

Нагадаємо, організаційно-технічна система ЄСІТС забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні після прийняття нових процесуальних кодексів 2017 року.