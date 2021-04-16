Закон против олигархов: популистская дурость или шаг к тирании?

Закон против олигархов Фото pixabay

https://racurs.ua/2848-zakon-protiv-oligarhov-populistskaya-durost-ili-shag-k-tiranii.html

Ракурс

Топовой новостью вечера четверга 15 апреля стало очередное громкое заявление президента: разработать некий «закон о статусе олигархов», предусматривающий жесткие санкции против них. Тактика малопонятных инициатив в шариковском стиле «взять все да и поделить!» на самом деле не так уж глупа и реально работает на рейтинг. Политическая культура среднего украинского избирателя, мягко говоря, невысока. Многие представления не имеют о том, что президент – не царь и уж тем более не бог, а всего лишь топ-чиновник. Поэтому главное – сделать заявление и, чем черт ни шутит, даже написать законопроект, а что будет дальше – дело двадцатое: у ядерного президентского электората все равно память как у рыбки гуппи.

Однако сама по себе тема крайне интересная. Что реально можно противопоставить власти олигархов? И чем может в итоге обернуться слишком активная борьба с ней?

Олигархи превращаются… превращаются олигархи… в обычных бизнесменов!

«Я предложил разработать фундаментальный законопроект про статус олигарха, что будет с такими людьми, какие вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов», – сказал Зеленский. С учетом того, что явление под названием «президент Зеленский» – итог многоступенчатой пиар-кампании, блестяще проведенной с помощью олигархических СМИ, попросту говоря, голограмма, сотворенная олигархом, такое грозное заявление звучит смешно.

К счастью, позиции действующих олигархов в Украине сегодня не устраивают супертяжеловесов мировой политики, а рекомендации «американских друзей» будут повесомее, чем требования «крестного отца» нашего маленького капрала… ой, президента. Поэтому последние телодвижения в ОПУ и СНБО действительно впечатление «жесткой и бескомпромиссной борьбы с олигархами». Когда в феврале в Украине были введены санкции против Медведчука, его супруги и принадлежащих им компаний и закрыты откровенно вражеские телеканалы, это стало настолько приятной новостью что даже как-то забываешь о том, насколько законны подобные шаги. Параллельно госсекретарь США Блинкен ввел в марте санкции (довольно мягкие, всего лишь запрет въезда в страну) относительно Коломойского и его семьи.

Интересно, что Европейский Союз, на словах одобряя американские санкции против Коломойского, не спешит вводить подобные у себя. Для начала нужно установить правовые основания, а потом уже вводить санкции. Например, в интервью «Немецкой волне» член делегации Европарламента по вопросам ассоциации Украины и Евросоюза Пятрас Ауштрявичюс говорит: «Я не уверен, что ЕС пойдет по пути США. Но если мы хотя бы поднимем этот вопрос, это покажет нашу решимость не соглашаться с теми сомнительными вещами, которые долго происходили в Украине, и в которые до сих пор вовлечены некоторые официальные лица. Иными словами, даже обсуждение этой возможности будет очень правильным сигналом».

«Простые люди» как маркер

А собственно, кто такие «олигархи»? Фантастически богатые люди? Нет. Супербогач, вкладывающий свои миллиарды в дворцы, бриллианты и дикие причуды, в общем, достаточно безобидное существо. Олигарх – это человек, который за свои деньги покупает власть. Причем не только власть политическую и экономическую, но и власть информационную, культурную, другими словами, власть над умами. Все эти аспекты власти тесно переплетены. Обратите внимание, что все отечественные политики-тяжеловесы, к которым применимо определение «олигарх», очень любят дурить головы откровенно популистскими лозунгами. Тут важна не суть сказанного, а то, насколько сказанное резонирует с желаниями и мыслями «простого человека». Кстати, частое употребление словосочетания «простые люди» с головой выдает политиков и лидеров мнений, обслуживающих интересы олигархата.

Но появление супербогатых людей, желающих купить власть, – изнанка любого общества, в котором существует возможность накопления богатств.

Попытки не то чтобы уравнять богатых с бедными и ограничить власть богатых, но хотя бы сделать для богатых некий «потолок», предпринимались на разных этапах человеческой истории.

В Древней Греции и Древнем Риме существовали так называемые сумптуарные законы, которые выстраивали этот потолок очень просто: запрещали владеть имуществом свыше обозначенного и использовать некоторые предметы роскоши. Один из римских сумптуарных эзаконов, например, ограничивал количество гостей на пирах и мясных блюд на столе. В средние века и в новое время в Европе время от времени пытались по примеру древних римлян немного урезать аппетиты богатых.

Но любая уравниловка – не решение вопроса, особенно в обществе, провозглашающем свободу самовыражения своим основополагающим принципом.

«Закон Шермана» и «честный курс»

Очень интересен в этом смысле американский опыт. Даже если вы слабо помните американскую историю XIXвека, то уж роман «Унесенные ветром» наверняка читали, а там очень хорошо описан экономический бум, охвативший страну после гражданской войны. В результате бурного передела собственности в считанные месяцы возникали состояния, политическая власть давала прямой выход к новым экономическим возможностям. Все это породило в США самый настоящий олигархический капитализм, когда богатейшие семьи вроде Рокфеллеров или Вандербильтов получали практически неограниченную власть.

И вот в 1890 году в штатах был принят так называемый «закон Шермана». Первая его статья – «Всякий договор, объединение в форме треста или в любой иной форме, или договор с целью ограничения коммерции, или торговли между штатами, или с иностранными государствами объявляются незаконными». За нарушения полагались солидные штрафы. Но самое главное – закон Шермана дал толчок к появлению антимонопольных законов на уровне отдельных штатов.

Однако здесь было одно «но»: сокрушить финансовую мощь и волю к власти олигархов с помощью каких-то там штрафов вряд ли было возможным.

Одной из американских тактик борьбы с олигархами стала медиа-кампания против них. Однако для Украины она не подходит совершенно, и дело вовсе не в том, что «богатые скупили все СМИ», а в том, что «простой человек» очень любит халяву и не готов платить за независимую информацию, предпочитая бесплатно кормиться из корыта олигархов.

Большой удар по монополиям в США нанес «честный курс» президента Рузвельта, рассказ о котором может стать отдельной темой. Однако и он показал, что борьба с олигархами тянется годами, десятилетиями и даже столетиями с переменным успехом.

Другой вопрос – к чему эта борьба может привести.

От олигархии – к тирании через охлократию

Еще Платон говорил о том, что экономическая свобода сначала приводит к тимократии (политической системе, при которой власть переходит к привилегированному состоятельному меньшинству) затем тимократия перерастает в олигархию. В верхней точке олигархический режим вызывает восстание, короткий период охлократии, власти толпы, и наконец охлократия сменяется тиранией.

Идеи древнего грека свежи и актуальны по сей день, но есть более современная и подробная теория социальных процессов, связанных с олигархическим правлением – теория элит, разработанная в начале прошлого века немецко-итальянским социологом Робертом Михельсом. Его работа «Социология политической партии в условиях современной демократии» даже удостоилась критики дедушки Ленина. Что неудивительно: социалист по убеждениям, Михельс говорит, о том, что прямая демократия – это утопия, и любая власть рано или поздно вырождается в олигархию. Каждый лидер в конце концов ставит на первое место собственные интересы, а «простые люди» в массе – пассивные существа.

К слову, Михельс, немец, принявший итальянское гражданство, в конце жизни очень симпатизировал Муссолини, тем самым подтверждая платоновскую схему «тимократия – олигархия – охлократия – диктатура».

Интересно, применима ли эта схема для сегодняшней Украины? Все-таки потенциальные диктаторы у нас какие-то… мелкокалиберные.