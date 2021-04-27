Знешкодження Коломойського й олігархів Кулеба порівняв з атомною бомбою

https://racurs.ua/ua/n153887-zneshkodjennya-kolomoyskogo-y-oligarhiv-kuleba-porivnyav-z-atomnou-bombou.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, глава Міністерства закордонних справ України, в ефірі британської програми BBC HARDtalk був змушений відповісти на низку незручних запитань ведучого Стівена Сакура, більшість з яких стосувалися впливу олігарха Ігоря Коломойського на президента Володимира Зеленського.

Зокрема, журналіст нагадав про підтримку, яку Коломойський надавав чинному президенту України під час виборчої кампанії 2019 року, а також про те, що екс-адвокат олігарха Андрій Богдан очолював Офіс президента.

Зеленський турбується про країну. Він абсолютно переконаний, що минуле не має значення, коли йдеться про реформування країни і запровадження чесних правил… Як я вже сказав, деякі наближені до Коломойського люди були обвинувачені в участі у корупційних схемах. Раніше такого не траплялося, це сталося за президентства Зеленського, — запевнив міністр закордонних справ.

Журналіст запитав у головного дипломата України, чи перебуває особисто Коломойський під прицілом українських правоохоронців. У відповідь Кулеба зазначив, що таке запитання краще ставити правоохоронним органам.

Боротьба з олігархами — це як знешкодження атомної бомби. Переріжеш не той дріт, і все вибухне. Але ти маєш це зробити і знайти системне розв’язання проблеми, — зазначив глава МЗС.

Окрім цього, чиновник нагадав про анонсований Зеленським законопроект про статус олігарха, який ґрунтуватиметься на підходах американського антитрастового закону. Таким чином влада намагається «перетворити олігархів на бізнесменів».

Джерело: BBC