Зеленский созвал СНБО после посещения админграницы с Крымом

https://racurs.ua/n153889-zelenskiy-sozval-snbo-posle-posescheniya-admingranicy-s-krymom.html

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Владимир Зеленский 27 апреля посетил позиции Вооруженных сил Украины близ админграницы с временно оккупированным Крымом. Впоследствии на Херсонщине состоялось совещание с военными, местными властями и представителями Совета нацбезопасности и обороны о ситуации с безопасностью в районе крымского полуострова и готовности армии оперативно реагировать на возможное обострение ситуации.

По результатам этого совещания президент поручил подготовить в ближайшее время заседание СНБО, — сообщает пресс-служба Офиса президента.

На Банковой добавили, что Зеленский во вторник пообщался с представителями Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областей.

Помимо Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова, в совещании участвовали глава ОПУ Андрей Ермак, его заместители, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Минобороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и другие топ-чиновники и представители силовых ведомств.