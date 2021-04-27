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Ракурс
Зеленский созвал СНБО после посещения админграницы с Крымом

Зеленский созвал СНБО после посещения админграницы с Крымом

27 апр 2021, 20:02
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Владимир Зеленский 27 апреля посетил позиции Вооруженных сил Украины близ админграницы с временно оккупированным Крымом. Впоследствии на Херсонщине состоялось совещание с военными, местными властями и представителями Совета нацбезопасности и обороны о ситуации с безопасностью в районе крымского полуострова и готовности армии оперативно реагировать на возможное обострение ситуации.

По результатам этого совещания президент поручил подготовить в ближайшее время заседание СНБО, — сообщает пресс-служба Офиса президента.

На Банковой добавили, что Зеленский во вторник пообщался с представителями Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областей.


Помимо Зеленского, секретаря СНБО Алексея Данилова, в совещании участвовали глава ОПУ Андрей Ермак, его заместители, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава Минобороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и другие топ-чиновники и представители силовых ведомств.

Источник: Ракурс


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