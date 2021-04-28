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Коли потепління повернеться в Україну, розповіла синоптик. Фото: Ракурс

Коли потепління повернеться в Україну, розповіла синоптик (КАРТА)

28 кві 2021, 11:02
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Коли потепління повернеться в Україну, розповіла синоптик Наталка Діденко.

У четвер, 29 квітня, в більшості областей України очікується тепла погода. Про це Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.

Коли потепління повернеться в Україну, розповіла синоптик. Фото: Facebook

Найближчої ночі заморозки залишаться лише на ґрунті, а на північному сході України — в повітрі.

Протягом дня температура повітря в більшості регіонів України досягне 13−18° тепла.

Коли потепління повернеться в Україну, розповіла синоптик. Фото: Facebook

Трохи свіжіше буде в Карпатах, Сумській області та на морських узбережжях. У більшості регіонів буде сонячно і сухо, лише в західних областях очікуються дощі з грозами.

У Києві у четвер буде сонячно та без опадів, нічні заморозки поступово відступатимуть. Вдень очікується 14° вище нуля.

Погода в Україні на 29 квітня. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.

Джерело: Ракурс


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