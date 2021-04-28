Коли потепління повернеться в Україну, розповіла синоптик. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n153905-koly-poteplinnya-povernetsya-v-ukrayinu-rozpovila-synoptyk-karta.html

Ракурс

Коли потепління повернеться в Україну, розповіла синоптик Наталка Діденко.

У четвер, 29 квітня, в більшості областей України очікується тепла погода. Про це Діденко написала на своїй сторінці у Facebook.

Найближчої ночі заморозки залишаться лише на ґрунті, а на північному сході України — в повітрі.

Протягом дня температура повітря в більшості регіонів України досягне 13−18° тепла.

Трохи свіжіше буде в Карпатах, Сумській області та на морських узбережжях. У більшості регіонів буде сонячно і сухо, лише в західних областях очікуються дощі з грозами.

У Києві у четвер буде сонячно та без опадів, нічні заморозки поступово відступатимуть. Вдень очікується 14° вище нуля.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.