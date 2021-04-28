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Когда потепление вернется в Украину, рассказала синоптик. Фото: Ракурс

Когда потепление вернется в Украину, рассказала синоптик (КАРТА)

28 апр 2021, 11:02
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Когда потепление вернется в Украину, рассказала синоптик Наталья Диденко.

В четверг, 29 апреля, в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook.

Когда потепление вернется в Украину, рассказала синоптик. Фото: Facebook

Ближайшей ночью заморозки останутся только на почве, а на северо-востоке Украины — в воздухе.

В течение дня температура воздуха в большинстве областей достигнет 13−18° тепла.

Когда потепление вернется в Украину, рассказала синоптик. Фото: Facebook

Немного свежее будет в Карпатах, Сумской области и на морских побережьях. В большинстве регионов будет солнечно и сухо, лишь в западных областях ожидаются дожди с грозами.

В Киеве в четверг будет солнечно и без осадков, ночные заморозки постепенно будут отступать. Днем ожидается 14° выше нуля.

Погода в Украине на 29 апреля. Карта: Гидрометцентр

Напомним, по данным Укргидрометцентра, погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.

Источник: Ракурс


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