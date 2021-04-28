Мороз не отступает из Карпат. Фото: Фейсбук

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Ракурс

Погода в Украине в конце апреля не радует весенним теплом, вместо этого украинцы дождались снега и заморозков.

В среду, 28 апреля, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный 3−4 м/с, температура воздуха -6°C. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

По данным Укргидрометцентра, ночью 29 апреля в Украине ожидаются заморозки. Кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки до -5°C (I уровень опасности, «желтый»).

В Сумской, Харьковской и Луганской областях прогнозируют сильные заморозки в воздухе до -3° C.

Напомним, погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.