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Ракурс
Сумку с расчлененным телом нашли в Киеве

Сумку с расчлененным телом нашли в Киеве

28 апр 2021, 10:16
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Сумку с частями тела человека нашли в Киеве. В полицию позвонил местный житель и сообщил о том, что в Моторном переулке в Голосеевском районе столицы обнаружил сумку. В ней было расчленено тело человека.

Сумку с расчлененным телом нашли в Киеве, фото — Нацполиция

Правоохранители — кинологи, эксперты и следователи — устанавливают личность погибшего и проводят все первоочередные следственные действия, сообщили в полиции Киева.

«Ракурс» 27 апреля сообщал об ужасном убийстве в столице. 16-летний подросток зарезал своих родителей и брата. Убийца давал 8-летнему брату «последний шанс». После убийства подросток еще несколько дней находился в помещении с телами погибших, а затем бросился наутек.

Источник: Ракурс


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