Сумку с расчлененным телом нашли в Киеве

https://racurs.ua/n153901-sumku-s-raschlenennym-telom-nashli-v-kieve.html

Ракурс

Сумку с частями тела человека нашли в Киеве. В полицию позвонил местный житель и сообщил о том, что в Моторном переулке в Голосеевском районе столицы обнаружил сумку. В ней было расчленено тело человека.

Правоохранители — кинологи, эксперты и следователи — устанавливают личность погибшего и проводят все первоочередные следственные действия, сообщили в полиции Киева.

«Ракурс» 27 апреля сообщал об ужасном убийстве в столице. 16-летний подросток зарезал своих родителей и брата. Убийца давал 8-летнему брату «последний шанс». После убийства подросток еще несколько дней находился в помещении с телами погибших, а затем бросился наутек.