Как определить олигарха - Стефанчук назвал критерии

https://racurs.ua/n153900-kak-opredelit-oligarha-stefanchuk-nazval-kriterii.html

Ракурс

Как определить олигарха, рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук. По словам представителя «Слуги народа», в законопроекте Владимира Зеленского о статусе олигархов прописаны семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

В проекте закона будет прописан термин олигарх — кто это, а также за какими финансовыми параметрами и влиянием на украинскую политику его будут определять, сообщил Стефанчук в интервью УП.

Он отметил, что насколько ему известно, будет около семи таких параметров. Человек признается олигархом, если подпадает под три или более параметров.

Если человек подпадает под параметры — тогда его признают олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он потерял один или два из тех параметров, под которые попадает.

Стефанчук добавил, что речь идет о «каком-то виде юридической ответственности».

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно в эфире британской программы BBC HARDtalk был вынужден ответить на ряд неудобных вопросов, большинство из которых касались влияния олигарха Игоря Коломойского на президента Владимира Зеленского. Кулеба сравнил борьбу с олигархами с обезвреживанием атомной бомбы. Кроме этого, чиновник напомнил об анонсированном Зеленским законопроекте о статусе олигарха, который будет основываться на подходах американского антитрастового закона. Таким образом власть попытается «превратить олигархов в бизнесменов».

Источник: УП