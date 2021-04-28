Курс доллара снова упал – сколько стоит валюта. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n153899-kurs-dollara-snova-upal-skolko-stoit-valuta-infografika.html

Ракурс

Курс доллара в Украине по состоянию на 28 апреля упал на 8 копеек.

Курс евро также подешевел по отношению к гривне на 10 копеек. Соответствующие данные опубликованы на сайте НБУ.

Основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27,77 грн за доллар;

33,55 грн за евро.

По состоянию на 27 апреля Национальный банк установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,85 грн за доллар, евро при этом стоило 33,65 грн.

Вторник прошел достаточно активно на валютном рынке и в принципе оправдал все ожидания участников торгов. Предложение превышало спрос почти всю сессию и это отразилось на котировках.

Доллар за день просел на 2 копейки с утренних 27,75/27,77 грн до 27,73/27,75 грн, а евро даже чуть выросло на те же 2 копейки — с 33,48/33,51 до 33,50/33,53 грн. Но этот рост котировок можно смело списать на небольшое укрепление евровалюты на международных рынках, а не на ситуацию непосредственно на украинском межбанке.

Напомним, 26 апреля курс доллара резко упал. Евро стало дешевле сразу на 14 копеек, а доллар — на 16.