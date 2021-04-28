Курс доллара снова упал — сколько стоит валюта (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153899-kurs-dollara-snova-upal-skolko-stoit-valuta-infografika.htmlРакурс
Курс доллара в Украине по состоянию на 28 апреля упал на 8 копеек.
Курс евро также подешевел по отношению к гривне на 10 копеек. Соответствующие данные опубликованы на сайте НБУ.
Основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
- 27,77 грн за доллар;
- 33,55 грн за евро.
По состоянию на 27 апреля Национальный банк установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 27,85 грн за доллар, евро при этом стоило 33,65 грн.
Вторник прошел достаточно активно на валютном рынке и в принципе оправдал все ожидания участников торгов. Предложение превышало спрос почти всю сессию и это отразилось на котировках.
Доллар за день просел на 2 копейки с утренних 27,75/27,77 грн до 27,73/27,75 грн, а евро даже чуть выросло на те же 2 копейки — с 33,48/33,51 до 33,50/33,53 грн. Но этот рост котировок можно смело списать на небольшое укрепление евровалюты на международных рынках, а не на ситуацию непосредственно на украинском межбанке.
Напомним, 26 апреля курс доллара резко упал. Евро стало дешевле сразу на 14 копеек, а доллар — на 16.