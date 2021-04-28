Курс долара знову впав – скільки коштує валюта. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n153899-kurs-dolara-znovu-vpav-skilky-koshtuie-valuta-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні станом на 28 квітня впав на 8 копійок.

Курс євро також здешевшав щодо гривні на 10 копійок. Відповідні дані оприлюднені на сайті НБУ.

Основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27,77 грн за долар;

33,55 грн за євро.

Станом на 27 квітня Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 27,85 грн за долар, євро при цьому коштувало 33,65 грн.

Вівторок пройшов досить активно на валютному ринку і виправдав усі очікування учасників торгів. Пропозиція перевищувала попит майже всю сесію і це позначилося на котируваннях.

Долар за день просів на 2 копійки з ранкових 27,75/27,77 грн до 27,73/27,75 грн, а євро навіть трохи виросло на ті самі 2 копійки — з 33,48/33,51 до 33,50/33,53 грн. Але це зростання котирувань можна сміливо списати на невелике зміцнення євровалюти на міжнародних ринках, а не на ситуацію безпосередньо на українському міжбанку.

Нагадаємо, 26 квітня курс долара різко впав. Євро стало дешевшим одразу на 14 копійок, а долар — на 16.