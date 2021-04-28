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Ракурс
Ймовірність війни з Україною прокоментували в Кремлі. Фото: Reuters

Ймовірність війни з Україною прокоментували в Кремлі

28 кві 2021, 09:28
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Можливість початку нової війни на Донбасі оцінили в Росії. За словами очільника міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, «війни можна і потрібно уникнути».

Якщо це залежить від нас і від ополченців, наскільки ми можемо розуміти їх принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути, — заявив він в інтерв’ю РІА «Новости».

При цьому Лавров сказав, що не може говорити за українську сторону і президента України Володимира Зеленського.

На його думку, український лідер нібито хоче утриматися при владі за будь-яку ціну, тому він навіть готовий «потурати неонацистам і ультрарадикалам, що оголошують ополченців Донбасу терористами».

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, щоб обговорити врегулювання конфлікту. Путін, зі свого боку, порадив Зеленському вести переговори з так званими ДНР і ЛНР.

У Кремлі підтримали ініціативу Зеленського провести зустріч із Путіним. Але діалог стосуватиметься лише питання двосторонніх відносин, зокрема статусу православних церков та росіян в Україні.

Джерело: РІА «Новости»

Джерело: Ракурс


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