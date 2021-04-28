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Вероятность войны с Украиной прокомментировали в Кремле. Фото: Reuters

Вероятность войны с Украиной прокомментировали в Кремле

28 апр 2021, 09:28
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Возможность начала новой войны на Донбассе оценили в России. По словам главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, «войны можно и нужно избежать».

Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать, — заявил он в интервью РИА «Новости».

При этом Лавров сказал, что не может говорить за украинскую сторону и президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, украинский лидер якобы хочет удержаться у власти любой ценой, поэтому он даже готов «потакать неонацистам и ультрарадикалам, объявляющих ополченцев Донбасса террористами».

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе, чтобы обсудить урегулирование конфликта. Путин, со своей стороны, посоветовал Зеленскому вести переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР.

В Кремле поддержали инициативу Зеленского провести встречу с Путиным. Но диалог будет касаться только вопросов двусторонних отношений, в частности статуса православных церквей и россиян в Украине.

Источник: РИА «Новости»

Источник: Ракурс


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