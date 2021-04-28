Як виміряти олігарха — Стефанчук назвав критерії

https://racurs.ua/ua/n153900-yak-vymiryaty-oligarha-stefanchuk-nazvav-kryteriyi.html

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Як визначити олігарха, розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. За словами представника «Слуги народу», у законопроекті Володимира Зеленського про статус олігархів прописані сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.

У проекті закону буде прописано термін олігарх — хто це такий, а також за якими фінансовими параметрами та впливом на українську політику його визначатимуть, зауважив віце-спікер парламенту в інтерв’ю УП.

Стефанчук зазначив, що наскільки йому відомо, буде близько семи таких параметрів. Людина визнається олігархом, якщо підпадає під три чи більше параметрів.

Якщо людина підпадає під параметри — тоді її визнають олігархом, до якого застосовуватимуться відповідні санкції, щоб вона втратила один чи два з тих параметрів, під які потрапляє.

Стефанчук додав, що йдеться про «якийсь вид юридичної відповідальності».

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно в ефірі британської програми BBC HARDtalk був змушений відповісти на низку незручних запитань, більшість з яких стосувалися впливу олігарха Ігоря Коломойського на президента Володимира Зеленського. Кулеба порівняв боротьбу з олігархами зі знешкодженням атомної бомби. Окрім цього, чиновник нагадав про анонсований Зеленським законопроект про статус олігарха, який ґрунтуватиметься на підходах американського антитрастового закону. Таким чином влада намагається «перетворити олігархів на бізнесменів».

Джерело: УП