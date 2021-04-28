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Ракурс
Сумку з розчленованим тілом знайшли у Києві

Сумку з розчленованим тілом знайшли у Києві (ФОТО)

28 кві 2021, 10:16
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Сумку з частинами тіла людини знайшли у Києві. До поліції зателефонував місцевий мешканець і повідомив про те, що у провулку Моторному в Голосіївському районі столиці виявив сумку. У ній було розчленоване тіло людини.

Сумку з розчленованим тілом знайшли у Києві, фото — Нацполіція

Правохоронці — кінологи, експерти і слідчі — встановлюють особу загиблого і проводять усі першочергові слідчі дії, повідомили в поліції Києва.

«Ракурс» 27 квітня повідомляв про жахливе вбивство у столиці. 16-річний підліток зарізав своїх батьків і брата. Убивця давав 8-річному брату «останній шанс». Після вбивства підліток ще декілька днів перебував у помешканні із тілами загиблих, а згодом кинувся навтьоки.

Джерело: Ракурс


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