Сумку з розчленованим тілом знайшли у Києві

https://racurs.ua/ua/n153901-sumku-z-rozchlenovanym-tilom-znayshly-u-kyievi-foto.html

Ракурс

Сумку з частинами тіла людини знайшли у Києві. До поліції зателефонував місцевий мешканець і повідомив про те, що у провулку Моторному в Голосіївському районі столиці виявив сумку. У ній було розчленоване тіло людини.

Правохоронці — кінологи, експерти і слідчі — встановлюють особу загиблого і проводять усі першочергові слідчі дії, повідомили в поліції Києва.

«Ракурс» 27 квітня повідомляв про жахливе вбивство у столиці. 16-річний підліток зарізав своїх батьків і брата. Убивця давав 8-річному брату «останній шанс». Після вбивства підліток ще декілька днів перебував у помешканні із тілами загиблих, а згодом кинувся навтьоки.