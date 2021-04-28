Мороз не відступає з Карпат. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n153902-moroz-ne-vidstupaie-z-karpat-foto.html

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Погода в Україні наприкінці квітня не радує весняним теплом, натомість українці дочекалися снігу та заморозків.

У середу, 28 квітня, на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний 3−4 м/с, температура повітря -6°C. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

За даними Укргідрометцентру, вночі 29 квітня в Україні очікуються заморозки. Крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки до -5°C (I рівень небезпеки, «жовтий»).

У Сумській, Харківській та Луганській областях прогнозують сильні заморозки у повітрі до -3°C.

Нагадаємо, погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.