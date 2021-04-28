Россия отводит войска из оккупированного Крыма, но не от восточной границы — Госпогранслужба

https://racurs.ua/n153904-rossiya-otvodit-voyska-iz-okkupirovannogo-kryma-no-ne-ot-vostochnoy-granicy-gospogranslujba.html

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Заявления об отводе войск от границы с Украиной не соответствуют действительности. Российское Минобороны начало выводить часть ранее перекинутых к Украине подразделений только с территории оккупированного Крыма, но не от восточной границы Украины.

После анонсов в заявлении министра обороны РФ Шойгу о том, что 23 апреля начинается отвод войск разведка наблюдает, что процесс этот частично начат.

Но сейчас мы видим этот процесс только на территории временно оккупированного Крыма, — сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в интервью «РБК-Украина».

Командир украинских пограничников сообщил, что скопление сил и военной техники ВС РФ все еще заметили в нескольких десятках километров от границы с Украиной, например, в военных лагерях у Воронежа и города Богучар Воронежской области.

Дейнеко утверждает, что никаких перемещений войск государства-агрессора вблизи этих полевых лагерей не произошло. Поэтому, по его мнению, утверждать об отводе российских войск от границы с Украиной пока рано.

Напомним, что военные маневры РФ вблизи Украине начались в конце марта. Одновременно боевики активизировали обстрелы украинских позиций на Донбассе. В России активизировались пропагандисты, которые убеждали в «возобновлении гражданской войны в Украине» и приготовлении наступления на оккупированные территории Донбасса.

Британский канал Sky News показал лагерь российских войск у границы с Украиной. Концентрация российских войск на границе с Украиной была максимальной с 2014—2015 годов.

Источник: «РБК-Украина»