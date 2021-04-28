Пойдет ли Зеленский на второй срок, признались в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n153903-poydet-li-zelenskiy-na-vtoroy-srok-priznalis-v-sluge-naroda.html

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Будет ли баллотироваться Владимир Зеленский на второй срок, рассказали в политсиле главы государства «Слуга народа».

На этот вопрос может ответить только он. Но лично для себя я бы сказал так: я не в большом восторге от политики. Мне моя прежняя профессорская жизнь нравится больше, — отметил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью УП.

Вместе с тем, если бы Зеленский спросил у нардепа-«слуги» совет, идти ли ему на второй президентский срок, Стефанчук, который называет себя соратником главы государства, ответил бы утвердительно.

Как друг, я бы сказал — подумай. Как соратник, я бы сказал — да, — указал депутат.

По его мнению, если и в дальнейшем будет возможность воплощать изменения и Зеленский решит остаться в политике, то многие «профессиональные люди» из его команды поддержат такое решение.

Думаю, что очень многие из команды президента — профессиональные люди, которые проявятся за этот период — примут для себя решение помочь президенту Украины, — подытожил Стефанчук.

Напомним, в мае прошлого года Владимир Зеленский заявил, что одного президентского срока будет недостаточно, чтобы реализовать все его обещания.

Источник: УП