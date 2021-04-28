Чи піде Зеленський на другий термін, зізналися у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n153903-chy-pide-zelenskyy-na-drugyy-termin-ziznalysya-u-sluzi-narodu.html

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Чи балотуватиметься Володимир Зеленський на другий термін, розповіли у політсилі глави держави «Слуга народу».

На це питання може відповісти тільки він. Але особисто для себе я б сказав так: я не є у великому захваті від політики. Мені моє колишнє професорське життя подобається більше, — зазначив віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю для УП.

Разом з тим, якби Зеленський запитав у нардепа-«слуги» пораду, чи йти йому на другий президентський термін, Стефанчук, котрий називає себе соратником президента, відповів би ствердно.

Як друг, я б сказав — подумай. Як соратник, я б сказав — так, — вказав нардеп.

На його думку, якщо й надалі буде можливість втілювати зміни й Зеленський вирішить залишитися у політиці, то багато «фахових людей» з його команди підтримають таке рішення.

Думаю, що дуже багато з команди президента — фахових людей, які проявляться за цей період — приймуть для себе рішення допомогти президенту України, — підсумував Стефанчук.

Нагадаємо, торік у травні Володимир Зеленський заявив, що одного президентського терміну буде замало, щоб реалізувати усі його обіцянки.

Джерело: УП