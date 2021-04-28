Росія відводить війська з окупованого Криму, але не від східного кордону України

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Заяви про відведення військ від кордону з Україною не відповідають дійсності. Російське Міноборони почало виводити частину перекинутих раніше підрозділів з території окупованого Криму, але не від східного кордону України.

Після анонсів у заяві міністра оборони РФ Шойгу про те, що 23 квітня починається відведення військ розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато.

Але на даний момент ми бачимо цей процес тільки на території тимчасово окупованого Криму, — повідомив очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Командир українських прикордонників повідомив, що скупчення сил і військової техніки ЗС РФ все ще помітили за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною, наприклад, у військових таборах біля Воронежа і міста Богучар Воронезької області.

Дейнеко стверджує, що жодних переміщень військ держави-агресора поблизу цих польових таборів не відбулося. Тому, на його думку, стверджувати про відведення російських військ від кордонів з України наразі рано.

Нагадаємо, що військові маневри РФ поблизу України почалися наприкінці березня. Одночасно бойовики активізували обстріл українських позицій на Донбасі. В Росії активізувалися пропагандисти, які переконували у «відновленні громадянської війни в Україні» і приготуванні наступу на окуповані території Донбасу.

Британський канал Sky News показав табір російських військ біля кордону з Україною. Концентрація російських військ на кордоні з Україною була максимальною з 2014−2015 років.

Джерело: «РБК-Україна»