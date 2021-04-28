Как изменился коронавирус — врач рассказала об острой фазе COVID-19

https://racurs.ua/n153906-kak-izmenilsya-koronavirus-vrach-rasskazala-ob-ostroy-faze-covid-19.html

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Как изменился коронавирус, рассказала глава центра респираторной медицины клиники «Феофания» Светлана Гук. По ее словам, медицинские работники сейчас фиксируют серьезные изменения в течении заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 у пациентов.

С COVID-19 наблюдается продление срока острой фазы. Если раньше мы наблюдали и знали по приказу Министерства здравоохранения, что в течение двух недель человек становится незаразным, и мы уже не переживаем за его состояние после 14 суток от начала заболевания, то сейчас мы этот период наблюдаем как минимум до 21 суток, — отметила Гук в эфире телеканала «Украина 24».

По словам врача, медики сейчас уже не должны делать контрольное ПЦР-тестирование при выписке из стационара или оформлении больничного листа.

Раньше было требование два негативных ПЦР-тесты, затем один… А сейчас мы не тестируем контрольно. Если прошло 14 дней от начала заболевания, и последние три дня нет вирусной инфекции — мы можем выписывать человека, — рассказала она.

Врач считает, что возможно, сроки лечения коронавирусной инфекции в Украине будут пересматриваться.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 27 апреля, подхватили еще 9 тыс. 590 человек, от осложнений болезни скончался 441 украинец. Заболели 451 ребенок и 217 медработников.

Источник: «Украина 24»