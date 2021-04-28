Коронавирус научились уничтожать за полсекунды в США

https://racurs.ua/n153927-koronavirus-nauchilis-unichtojat-za-polsekundy-v-ssha.html

Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2 научились уничтожать за полсекунды — команда ученых под руководством профессора кафедры электротехники и вычислительной техники Арума Хана из Техасского университета разработала прибор, который в лабораторных условиях позволяет за полсекунды нейтрализовать вирус.

Устройство представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При нагревании трубки до 72 °C на протяжении полсекунды титр SARS-CoV-2 в растворе уменьшается в 100 тыс. раз. По данным исследователей, термическая обработка в перспективе позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования, пишет Phys.org.

Теплообработка против SARS-CoV-2 применялась и ранее, однако для нейтрализации коронавируса требовалось от одной до 20 мин.

Хан и его команда теперь продемонстрировали, что термическая обработка менее чем за секунду полностью нейтрализует коронавирус, обеспечивая возможность снижения распространения COVID-19, особенно воздушно-капельным путем, — отмечается в публикации.

Источник: Phys.org