Отставка Степанова — Раду еще раз соберут внеочередно, фото — УП

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Народные депутаты собрали подписи о внеочередном заседании Верховной Рады — на нем рассмотрят вопрос увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Заседание будут созывать в середине мая, после Пасхальных праздников.

О новой попытке отставить Степанова из Минздрава сообщил один из лидеров «Голоса» Ярослав Железняк у себя в Телеграм. По его словам, в парламенте нашли 150 голосов для созыва внеочередного заседания.

Разговоры об отстранении министра шли давно. Этого требует оппозиция в Раде. В феврале во фракции «Слуга народа» считали, что Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае ее провала обещают инициировать его отставку. Об этом заявила народный депутат Ирина Верещук.

Первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук отказался конкретизировать ответ об увольнении Степанова. Он сообщил, что есть «планы замены одного министра в правительстве».

Стефанчук заверил в отсутствии неприкасаемых министров в Кабмине. Он убежден, что на 99,9% все члены правительства Дениса Шмыгаля проявили себя с очень хорошей стороны.