Відставка Степанова — Раду ще раз зберуть позачергово, фото — УП

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Народні депутати зібрали підписи про позачергове засідання Верховної Ради — на ньому розглянуть питання звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Засідання будуть скликати у середині травня, після Великодніх свят.

Про нову спробу відставити Степанова з МОЗ повідомив один з лідерів «Голосу» Ярослав Желєзняк у себе в Телеграм. За його словами, в парламенті знайшли 150 голосів для скликання позачергового засідання.

Розмови про відсторонення міністри йшли давно. Цього вимагає опозиція в Раді. У лютому у фракції «Слуга народу» вважали, що Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації, і в разі її провалу обіцяють ініціювати його відставку. Про це заявила народний депутат Ірина Верещук.

Перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук відмовився конкретизувати відповідь щодо звільнення Степанова. Він повідомив, що є «плани заміни одного міністра в уряді».

Стефанчук запевнив у відсутності недоторканих міністрів у Кабміні. Він переконаний, що на 99,9% усі члени уряду Шмигаля проявили себе з дуже хорошого боку.