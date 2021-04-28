Чи звільнять Степанова за провал вакцинації, розповіли у Раді

https://racurs.ua/ua/n153910-chy-zvilnyat-stepanova-za-proval-vakcynaciyi-rozpovily-u-radi.html

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Чи позбудеться Максим Степанов посади глави Міністерства охорони здоров’я у зв’язку з провалом кампанії по вакцинації українців від коронавірусу, розповів перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він також додав, що міністри в уряді прем'єра Дениса Шмигаля спілкуються з очільниками профільних парламентських комітетів і заступниками Офісу президента в межах «трійок».

Заміни деяких міністрів можуть бути, але чи пов’язані вони з «трійками», не знаю. Тому що до «трійок» все-таки люди готувалися, їхня задача була — продемонструвати свою здатність та системність у плануванні державної політики, — розповів Стефанчук в інтерв’ю для УП.

Нардеп-«слуга» також прокоментував «великі проблеми» Степанова через вкрай низькі темпи COVID-вакцинації.

Рішення будуть прийняті, але тільки тоді, коли за них проголосують 226 народних депутатів. Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра — це буде кандидатура на міністра енергетики (глава Кабміну Шмигаль вніс подання про призначення віце-президента «Енергоатома» Германа Глущенка — ред.). Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра, — зазначив Стефанчук.

Разом з тим, він відмовився конкретизувати свою відповідь й уточнити, чи йдеться про звільнення Степанова.

Є плани заміни одного міністра в уряді. Більше сказати не можу, — підсумував віце-спікер Ради.

Окрім цього, Степанов запевнив у відсутності недоторканих міністрів у Кабміні. Він переконаний, що на 99,9% усі члени уряду Шмигаля проявили себе з дуже хорошого боку.

Нагадаємо, торік ЗМІ повідомляли, що Максим Степанов, ймовірно, має бажання стати наступним прем'єр-міністром. Степанов в Кабмін Шмигаля потрапив після звільнення Іллі Ємця, який «втомив колег нездоровим бажанням запровадити надзвичайний стан».

Джерело: УП