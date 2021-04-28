Уволят ли Степанова за провал вакцинации, рассказали в Раде

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Уволят ли Максима Степанова с должности главы Министерства здравоохранения в связи с провалом кампании по вакцинации украинцев от коронавируса, рассказал первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он также добавил, что министры в правительстве премьера Дениса Шмыгаля общаются с руководителями профильных парламентских комитетов и заместителями Офиса президента в рамках «троек».

Замены некоторых министров могут быть, но связаны ли они с «тройками», не знаю. Потому что до «троек» все-таки люди готовились, их задача была — показать свою способность и системность в планировании государственной политики, — рассказал Стефанчук в интервью УП.

Нардеп-«слуга» также прокомментировал «большие проблемы» Степанова из-за крайне низких темпов COVID-вакцинации.

Решения будут приняты, но только тогда, когда за них проголосуют 226 народных депутатов. Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики (глава Кабмина Шмыгаль внес представление о назначении вице-президента «Энергоатома» Германа Глущенко — ред.). Но обсуждается вопрос о замене одного министра, — отметил Стефанчук.

Вместе с тем, он отказался конкретизировать свой ответ и уточнить, идет ли речь об увольнении Степанова.

Есть планы замены одного министра в правительстве. Больше сказать не могу, — подытожил вице-спикер Рады.

Кроме этого, Степанов заверил в отсутствии неприкасаемых министров в Кабмине. Он убежден, что на 99,9% все члены правительства Шмыгаля проявили себя с очень хорошей стороны.

Напомним, в прошлом году СМИ сообщали, что Максим Степанов, вероятно, желает стать следующим премьер-министром. Степанов в Кабмин Шмыгаля попал после увольнения Ильи Емца, который «утомил коллег нездоровым желанием ввести чрезвычайное положение».

Источник: УП