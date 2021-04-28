Лифт с людьми упал в многоэтажке в Одессе – подробности. Фото: everyday.sumy.ua

https://racurs.ua/n153909-lift-s-ludmi-upal-v-mnogoetajke-v-odesse-podrobnosti.html

Ракурс

Обрыв лифта произошел в десятиэтажном жилом доме с паркингом в Одессе.

28 апреля в 8.08 в службу спасения поступила информация о том, что по улице Говорова, 10/Г оборвался лифт. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что лифт упал с первого этажа в лифтовую шахту, пролетев примерно 7 м.

Сотрудники ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыли двери и освободили восьмерых мужчин возрастом от 20 до 30 лет, которые самостоятельно покинули лифт.

По информации издания «Думская», в лифте были сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двоих пострадавших доставили в больницу в шоковом состоянии.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за обвала пород на шахте «Благодатная» в Днепропетровской области погиб 30-летний горняк Дмитрий Курасов.