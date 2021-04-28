Ліфт з людьми впав у багатоповерхівці в Одесі — подробиці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n153909-lift-z-ludmy-vpav-u-bagatopoverhivci-v-odesi-podrobyci-video.htmlРакурс
Обрив ліфта стався в десятиповерховому житловому будинку з паркінгом в Одесі.
28 квітня о 8.08 до служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на вулиці Говорова, 10/Г обірвався ліфт. Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що ліфт впав з першого поверху в ліфтову шахту, пролетівши приблизно 7 м.
Співробітники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері та вивільнили вісьмох чоловіків віком від 20 до 30 років, які самостійно покинули ліфт.
За інформацією видання «Думська», в ліфті перебували співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двох постраждалих доставили в лікарню в шоковому стані.
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