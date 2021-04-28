Ліфт з людьми впав у багатоповерхівці в Одесі – подробиці. Фото: everyday.sumy.ua

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Обрив ліфта стався в десятиповерховому житловому будинку з паркінгом в Одесі.

28 квітня о 8.08 до служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що на вулиці Говорова, 10/Г обірвався ліфт. Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що ліфт впав з першого поверху в ліфтову шахту, пролетівши приблизно 7 м.

Співробітники ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері та вивільнили вісьмох чоловіків віком від 20 до 30 років, які самостійно покинули ліфт.

За інформацією видання «Думська», в ліфті перебували співробітники поліції, які прибули для проведення слідчих дій, і поняті. Двох постраждалих доставили в лікарню в шоковому стані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через обвал порід на шахті «Благодатна» на Дніпропетровщині загинув 30-річний гірник Дмитро Курасов.