П'ятизірковий готель забронювали як COVID-лікарню для судів, фотор: reuters

https://racurs.ua/ua/n153908-p-yatyzirkovyy-gotel-zabronuvaly-yak-covid-likarnu-dlya-sudiv-v-indiyi.html

Ракурс

В Індії, де коронавірус б'є рекорди за кількістю хворих у світі, влада Делі розпорядилася облаштувати в розкішному готелі госпіталь виключно для хворих на ковід суддів та їхніх родин.

Влада столиці Індії повідомила, що отримала запит від Верховного суду міста з проханням зарезервувати 100 номерів у пʼятизірковому готелі Ashoka для суддів через стрімке зростання захворюваності на COVID-19. Обслуговувати «почесних» хворих має провідна міська лікарня. Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення викликаючи обурення в місті, де немає лікарняних ліжок та рятувального кисню для сотень простих людей.

Після різкої реакції суспільства суд оприлюднив заяву, в якій заперечив, що просив номери у п’ятизірковому готелі.

Ми тільки сказали, якщо суддя, працівник суду чи члени їхніх сімей інфікуються, то повинні бути госпіталізовані, — стверджують у суді.

Верховний суд Делі обіцяє скасувати наказ, якщо місцева влада сама його не змінить.

Як відомо, Індія є одним з епіцентрів пандемії у світі. Щоденно на країну припадає майже третина усіх виявлених у світі випадків коронавірусу.

У ВОЗ назвали причину такого спалаху ковіду в Індії. Як повідомляє The Guardian, в організації вважають, що країна потерпає через «ідеальний шторм» масових зібрань, нові штами, які є більш заразними, та низький рівень вакцинації.

Нагадаємо, коронавірус вивів Індію на третє місце у світі за кількістю хворих.

Джерело: Reuters