Пятизвездочный отель забронировали как COVID-больницу для судей, фото: reuters

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Ракурс

В Индии, где коронавирус бьет рекорды по количеству больных в мире, власти Дели распорядились обустроить в роскошном отеле госпиталь исключительно для больных COVID-19 судей и их семей.

Власти столицы Индии сообщили, что получили запрос от Верховного суда города с просьбой зарезервировать 100 номеров в пятизвездочном отеле Ashoka для судей из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19. Обслуживать «почетных» больных должна ведущая городская больница. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение вызывая возмущение в городе, где нет больничных коек и кислорода для сотен простых людей.

После резкой реакции общества суд обнародовал заявление, в котором возразил, что просил номера в пятизвездочном отеле.

Мы только сказали, если судья, работник суда или члены их семей инфицируются, то должны быть госпитализированы, — утверждают в суде.

Верховный суд Дели обещает отменить приказ, если местные власти сами его не изменят.

Как известно, Индия является одним из эпицентров пандемии в мире. Ежедневно на страну приходится почти треть всех выявленных в мире случаев коронавируса.

В ВОЗ назвали причину такой вспышки ковида в Индии. Как сообщает The Guardian, в организации считают, что страна страдает от «идеального шторма» массовых собраний, новых штаммов, которые являются более заразными, и низкого уровня вакцинации.

Напомним, коронавирус вывел Индию на третье место в мире по количеству больных.

Источник: Reuters