Зеленский предложил Путину поехать к Папе Римскому

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Встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина Киев предлагает провести в Ватикане.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской la Repubblica заявил, что было бы неплохо обсудить Донбасс в Ватикане.

Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе. Посредник с такими полномочиями принесет уверенность, которой до сих пор не хватало в наших попытках достичь соглашения, — заявил Зеленский.

Посылал ли Киев официальное приглашение президенту России о встрече в Ватикане и не против ли Ватикан принять эту встречу пока неизвестно.

Зеленский заявил, что встреча обязательно состоится, потому что она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочному миру. Впрочем, он признает, что программа, которую он будет обсуждать с Путниим — это «открытые вопросы».

Зеленский считает, что настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было, а это не способствует конструктивным переговорам.

Выбор Ватикана, по его мнению, олицетворяет мир и диалог.

Место встречи должно вызывать доверие обеих сторон. Тогда это будет эффективно, и мы действительно сможем говорить по существу, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Ранее Путин ответил на заявления Киева о саммите двух президентов. Президент РФ считает, что такая встреча возможна, но разговаривать президенты могут только о двусторонних отношениях, а не о Донбассе.

Ранее Киев сообщал, что предложил Израилю стать посредником в переговорах с Москвой.