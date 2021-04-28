Зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна Київ пропонує провести у Ватикані.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській la Repubblica заявив, що було б непогано обговорити Донбас у Ватикані.

Святий Престол міг би стати ідеальним місцем для розмов про мир на Донбасі. Посередник з такими повноваженнями принесе впевненість, якої досі бракувало в наших спробах досягти угоди, — заявив Зеленський.

Чи надсилав Київ офіційне запрошення президенту Росії про зустріч у Ватикані і чи не проти Ватикан прийняти цю зустріч наразі невідомо.

Зеленський заявив, що зустріч обов’язково відбудеться, бо вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру. Утім, він визнає, що програма, яку він обговорюватиме із Путніим — це «відкриті питання».

Зеленський вважає, що справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було, а це не сприяє конструктивним перемовинам.

Вибір Ватикану, на його думку, уособлює мир та діалог.

Місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті, — цитує главу держави його прес-служба.

Раніше Путін відповів на заяви Києва про саміт двох президентів. Президент РФ вважає, що така зустріч можлива, але розмовляти президенти можуть тільки про двосторонні відносини, а не про Донбас.

Київ пропонував й Ізраїлю стати посередником на переговорах з Москвою.