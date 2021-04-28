2 травня в Одесі пильнуватимуть 2,5 тис. силовиків - МВС

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За 2 травня в Одесі стежитимуть 2,5 тис. силовиків. Таку заяву 28 квітня зробили у Міністерстві внутрішніх справ після селекторної наради, присвяченої підготовці до Великодніх, травневих свят та відзначення пам’ятних дат.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, 2 травня в Одесі силовики не повинні допустити провокацій, які вигідні Росії.

2 травня в Одесі відзначатиметься сьома річниця трагічних подій. Ми повинні максимально передбачити всі виклики, які можуть трапитися. А також не допустити провокацій, які вигідні країні-агресору, — наголосив Яровий.

Задля цього МВС залучить 1,3 тис. поліцейських та 1,2 тис. нацгвардійців. У відомстві Авакова додали, що на Великодні свята публічний порядок забезпечуватимуть понад 20 тис. поліцейських, 1,3 тис. нацгвардійців, 4,7 тис. рятувальників та 900 курсантів. Починаючи з 1 травня Україну чекають тривалі свята і пам’ятні дати: 1 травня, Великдень (2 травня), 8 травня — День пам’яті та примирення та 9 травня.

Нагадаємо, що 18 вересня 2017 року суд повністю виправдав 19 проросійських активістів, обвинувачених в організації та участі в масових заворушеннях в Одесі 2 травня 2014 року. П’ятеро з них перебували у СІЗО (Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов). 2 травня 2014 року під час масових заворушень в Одесі загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Згідно з висновками слідчої комісії, масові заворушення були організовані і сплановані заздалегідь.

Також слідчі тоді встановили, що працівники правоохоронних органів неналежно виконували службові обов’язки щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення ходи у місті Одеса 2 травня 2014 року. Екс-керівники міського управління, полку патрульної служби та відділу громадської безпеки ГУ МВС обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Зокрема у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди та використанні особою службового становища шляхом умисної бездіяльності всупереч інтересам служби.