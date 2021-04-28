За 2 мая в Одессе будут следить 2,5 тыс. силовиков - МВД

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За 2 мая в Одессе будут следить 2,5 тыс. силовиков. Такое заявление 28 апреля сделали в Министерстве внутренних дел после селекторного совещания, посвященного подготовке к Пасхальным, майским праздникам и чествовании памятных дат.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, 2 мая в Одессе силовики не должны допустить провокаций, которые выгодны России.

2 мая в Одессе будет отмечаться седьмая годовщина трагических событий. Мы должны максимально предусмотреть все вызовы, которые могут случиться. А также не допустить провокаций, выгодных стране-агрессору, — отметил Яровой.

Для этого МВД привлечет 1,3 тыс. полицейских и 1,2 тыс. нацгвардейцев. В ведомстве Авакова добавили, что на Пасху правопорядок будут контролировать более 20 тыс. полицейских, 1,3 тыс. нацгвардейцев, 4,7 тыс. спасателей и 900 курсантов. Начиная с 1 мая Украину ждут длительные праздники и памятные даты: 1 мая, Пасха (2 мая), 8 мая — День памяти и примирения и 9 мая.

Напомним, что 18 сентября 2017 года суд полностью оправдал 19 пророссийских активистов, обвиняемых в организации и участии в массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Пятеро из них находились в СИЗО (Сергей Долженков, Сергей Корчинский, Владислав Романюк и граждане России Евгений Мефедовой и Максим Сакаулов). 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Согласно выводам следственной комиссии, массовые беспорядки были организованы и спланированы заранее.

Также следователи установили, что работники правоохранительных органов ненадлежащим образом выполняли служебные обязанности по обеспечению охраны общественного порядка во время проведения шествия в Одессе 2 мая 2014 года. Бывшие руководители городского управления, полка патрульной службы и отдела общественной безопасности ГУ МВД обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. В частности, в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды и использовании лицом служебного положения путем умышленной бездеятельности вопреки интересам службы.