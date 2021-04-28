Зарегистрировать ФЛП можно будет без госрегистратора – подробности. Фото: bip.net

https://racurs.ua/n153924-zaregistrirovat-flp-mojno-budet-bez-gosregistratora-podrobnosti.html

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Открыть ФЛП в онлайн-режиме будет проще и быстрее, заявили в Кабмине.

Правительство вводит экспериментальный проект, который позволит получать регистрационные услуги по созданию ФЛП без участия государственного регистратора. Об этом сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Механизм направлен на уменьшение административной нагрузки и имеет ряд преимуществ: устранение коррупционной составляющей и субъективного фактора при государственной регистрации в органах государственной власти, — рассказал Шмыгаль.

Для онлайн-регистрации предпринимателю нужно будет подать заявление на государственную регистрацию на портале «Дія».

Следует отметить, что в настоящее время удовлетворенность онлайн-регистрацией ФЛП на «Дії» составляет около 90%, а благодаря возможности автоматической регистрации — этот показатель может увеличиться до 95−99%.

Кроме того, больше 50% ФЛП сейчас регистрируется онлайн, хотя в прошлом году этот показатель достигал лишь 6%.