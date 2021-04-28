Зареєструвати ФОП можна буде без держреєстратора – подробиці. Фото: bip.net

https://racurs.ua/ua/n153924-zareiestruvaty-fop-mojna-bude-bez-derjreiestratora-podrobyci.html

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Відкрити ФОП в онлайн-режимі стане простіше та швидше, заявили в Кабміні.

Уряд запроваджує експериментальний проект, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі державного реєстратора. Про це повідомив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Механізм спрямований на зменшення адміністративного навантаження та має низку переваг: усунення корупційної складової та суб'єктивного фактору під час державної реєстрації в органах державної влади, — розповів Шмигаль.

Для онлайн-реєстрації підприємцю потрібно буде подати заяву на державну реєстрацію на порталі «Дія».

Слід зазначити, що наразі задоволеність онлайн-реєстрацією ФОП на «Дії» становить близько 90%, та завдяки можливості автоматичної реєстрації — цей показник може збільшитися до 95−99%.

Крім того, понад 50% ФОПів наразі реєструється онлайн, хоча минулоріч цей показник сягав лише 6%.